黄金从三个半月高位回落 关注特朗普讲话

路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。

1943 GMT，现货金下跌0.1%，至每盎司1,255.22美元，此前升至11月11日来最高1,263.80美元，但失守1,260.74美元的200日移动均线切入位。

美国4月期金收高0.04%，报1,258.80美元。

特朗普周二将在国会发表讲话。

“特朗普讲话的内容可能对黄金很重要。例如，若他公布大规模财政宽松计划，将刺激通胀预期，驱使投资者转投黄金，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson表示。

“但边境调节税(进口税)将可能会推高美元，这对黄金不利。任何外交政策的调整都可能意味着政治不确定性增加，将对黄金有利。”

黄金短暂升至三个半月高位，此前特朗普表示，他的预算提议将会大幅加国防支出，并通过节省其它方面的支出来予以弥补。

全球最大的黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量本月已增加超过5%。

现货银跌0.3%，至每盎司18.29美元，稍早曾触及11月11日来最高18.48美元。

铂金涨0.4%，至每盎司1,026.99美元，此前触及五个月高位1,044.10美元。钯金上涨1.7%，至每盎司781.25美元。(完)