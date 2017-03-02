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国际财经 | 2017年 3月 2日 星期四 08:50 BJT

金价缩减跌幅 因美元从七周高位回落

路透纽约/伦敦3月1日 - 金价周三扳回大部份跌幅，因美元缩减涨幅

，黄金摆脱稍早美联储官员讲话令3月加息预期升温带来的压力。

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，收紧政策的理据目前“说服力强

了许多”，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，“没有推迟(升息)的

必要。”

1912GMT，现货金跌0.1%，报1,246.83美元，势将连续第三日

下跌。现货金在2月27日曾触及11月11日以来高点1,263.80美元。

美国期金收跌0.3%，报1,250美元。

汤森路透数据显示，在美联储官员周二讲话后，市场预期美联储3月

升息的机率从约30%跳升至67.5%。

“黄金市场最初反应是被大举抛售。许多人对升息慨率大幅攀升感到

怀疑，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说，他指出，地缘

政治风险犹在。

“现在人们在消化信息，关注一些外围发展。”

周三数据显示，1月美国个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.4%

，为2013年2月来最大按月升幅，消费者支出增长0.2%。

“美联储主席叶伦周五将发表讲话。如果她的言论直指短期内升息，

将对黄金施加压力。”德国商业银行在报告中说。

美元指数攀升至七周高位，但之后缩减涨幅。

现货银上涨0.6%，报每盎司18.40美元。现货铂金跌1.1

%，报1,012.25美元，现货钯金涨0.9%，报775.75美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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