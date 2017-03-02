金价缩减跌幅 因美元从七周高位回落

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透纽约/伦敦3月1日 - 金价周三扳回大部份跌幅，因美元缩减涨幅
，黄金摆脱稍早美联储官员讲话令3月加息预期升温带来的压力。
纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，收紧政策的理据目前“说服力强
了许多”，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，“没有推迟(升息)的
必要。”
1912GMT，现货金跌0.1%，报1,246.83美元，势将连续第三日
下跌。现货金在2月27日曾触及11月11日以来高点1,263.80美元。
美国期金收跌0.3%，报1,250美元。
汤森路透数据显示，在美联储官员周二讲话后，市场预期美联储3月
升息的机率从约30%跳升至67.5%。
“黄金市场最初反应是被大举抛售。许多人对升息慨率大幅攀升感到
怀疑，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说，他指出，地缘
政治风险犹在。
“现在人们在消化信息，关注一些外围发展。”
周三数据显示，1月美国个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.4%
，为2013年2月来最大按月升幅，消费者支出增长0.2%。
“美联储主席叶伦周五将发表讲话。如果她的言论直指短期内升息，
将对黄金施加压力。”德国商业银行在报告中说。
美元指数攀升至七周高位，但之后缩减涨幅。
现货银上涨0.6%，报每盎司18.40美元。现货铂金跌1.1
%，报1,012.25美元，现货钯金涨0.9%，报775.75美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。