金价承压 因美国升息前景

路透纽约/伦敦3月6日 - 金价周一连续第三日下跌，但徘徊在周五触及两周低位之上，受累于美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦的讲话，巩固了美国本月升息的预期。

2009 GMT，现货金跌0.6%，至每盎司1,226.61美元，上周五触及2月15日以来最低位1,222.51美元。美国4月期金收低0.08%，至1,225.50美元。

美联储主席叶伦周五表示，只要就业和通胀数据保持强劲，美联储就将在本月稍晚加息。市场认为，她的讲话基本敲定了美联储在3月14-15日会议上升息的计划。

“本行的分析师现在预期，美国今年将升息三次，在明年升息两次，”渣打银行的一份研究报告预计，美国将在3月、6月和12月升息。

“美联储官员的讲话越来越鹰派，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说，他补充说，下一份受关注的报告是本周出炉的非农就业报告。

路透调查显示，预计周五公布的2月非农就业报告将显示，就业岗位增加19万个。

交易商表示，朝鲜在周一清晨发射四枚弹道导弹，其中有三枚落入了日本的专属经济区。由此引发的地缘政治紧张关系支撑黄金。

“欧洲选举也是不确定性的源头之一，黄金从中得到支撑，”一交易商说，强劲支撑位在约1,210美元，为100日移动均线切入位。

市场静待欧洲央行周四公布货币政策决定。

现货银跌1%，至每盎司17.78美元。铂金跌1.5%，至每盎司979.50美元，为1月底来最低。

钯金涨0.2%，至每盎司772.60美元。(完)