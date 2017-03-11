黄金从五周低位反弹 因美国就业数据不及投资者上调后的预期

路透纽约/伦敦3月10日 - 黄金在周五早盘触及五周低位后反弹，此前公布的2月美国非农就业报告未能达到市场上调后的预期，引发美元和美国公债收益率下跌。

美国劳工部公布，2月非农就业岗位增加23.5万个，增幅超过预期。但不足以满足本周稍早强劲的民间就业数据公布后，部分市场人士上调后的预期。

美国薪资仅缓慢增长，令投资者失望，拖累美元兑一篮子货币下跌。

不过，就业报告为美联储在本月升息开绿灯。3月升息预期拖累黄金表现，使其可能录得四个月来最大周线跌幅。

1956 GMT，现货金升0.1%，至每盎司1,202.36美元，盘中触及1月31日以来最低1,194.55美元。

美国4月期金收跌0.2%，至每盎司1,201.40美元。

“在强劲的ADP民间就业数据发布后，对非农就业岗位增幅的预期可能有些过高了，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch在路透全球黄金论坛上说。

“就业增幅高于预期，但薪资增长仍不够强劲，所以通胀上升的最后一个环节依然缺失。”

投资者对黄金的胃纳下降，全球最大的金支持上市交易基金SPDR Gold Shares的黄金持仓量周四下跌2.7吨，本周降幅累积达到6.5吨。

其他贵金属，现货银升0.04%，报每盎司16.95美元，此前触及1月27日来最低16.78美元，本周跌幅可能为5.6%，为四个月来最大。

钯金跌0.1%，报每盎司745.90美元，此前跌至2月3日来最低739.43美元。

铂金升0.6%，报每盎司937.80美元。不过，本周跌近6%，并触及1月4日来最低928.50美元。(完)