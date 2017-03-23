黄金触及三周高位 因股市受特朗普忧虑拖累下跌

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约/伦敦3月22日 - 金价周三攀升至三周高位，因美元跌至七
周低位，公债收益率骤降，因不确定美国总统特朗普的经济政策。
1843 GMT，现货金上涨0.4%，至每盎司1,249.98美元，接近盘
中高位1,251.26美元，此为2月28日来最高。
美国期金涨0.3%，报每盎司1,249.70美元。
特朗普和共和党国会领袖看来将不会取得足够共和党议员投票支持废
除奥巴马医保法案的议案。众议院共和党保守派议员组织“自由党团”领
袖Mark Meadows表示，自由党团有足够的议员将投票反对议案，令议案不
会获得通过。
目前共和党的医保议案安排在周四在众议院进行投票。
“市场更清楚地意识到，医保议案可能不会得到通过，市场对此作出
反应，”道明证券的Ryan McKay说。
“这可能令美联储保持更有度的升息步伐，因此，公债收益率，美元
和股市下跌，黄金上涨。”
分析师和交易商说，特朗普政府没有出台具体政策，令黄金作为避险
资产的吸引力不断增强。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二
其黄金持仓量增长0.5%，至834.40吨，之前连续三日减少。
英国警方将伦敦袭击事件界定为恐怖袭击处理，但黄金市场对此无甚
反应。
其他贵金属方面，现货银上涨0.06%，至每盎司17.51美元。现
货铂金跌0.8%，至每盎司959美元。
现货钯金跌0.06%，至每盎司786.50美元，此前触及2月17日来
最高的794.30美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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