黄金触及五个月高位后持稳 因政治紧张局势持续

路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未变。

朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。

“黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。

1833 GMT，现货金基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。

美国期金收涨0.3%，报1,278.1美元。

“我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。

“尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治紧张局势升级可能推高金价，但我们认为，未来三个月美国牢固的经济增长数据和实质利率随后的上升将拉低金价。”

中国中央电视台（CCTV）周三报导称，中国国家主席习近平和美国总统特朗普通电话，习近平指出，中国坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。

现货银下跌0.2%，报18.27美元。

铂金跌0.6%至962美元，昨日上涨逾3%。钯金下滑0.8%至795.25美元。(完)