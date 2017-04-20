金价下滑 因美元和美国公债收益率上涨

路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。

1924 GMT，现货金跌0.8%，报每盎司1,279.54美元，盘中低见1,275.73美元。

美国期金收挫0.8%，报1,283.40美元。

“美国10年期公债收益率升至2.2%...给金价造成一些压力，”Dillon Gage Metals贵金属投资服务部门行政副总裁Walter Pehowich表示。

“看上去在隔夜远东市场有大量基金卖盘，也给金价施压，这一走势令华尔街黄金交易商守护多头仓位。”

分析师表示，美元走强也打压金价。

美国公布了一系列令人失望的经济数据，且投资人怀疑特朗普政府是否能推进减税，这压制了对通胀加快的预期。美国联邦储备委员会(FED/美联储)在褐皮书中指出，2月中至3月底，美国经济温和至适度扩张。

现货银下跌0.6%，报每盎司18.14美元，现货铂金下跌1.1%，报每盎司962.99美元，现货钯金升0.2%，报776美元。(完)