黄金在淡静交投中攀升 投资者在法国总统选举前保持谨慎

路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。

1830 GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。

美国期金收高0.4%至每盎司1,289.10美元。

“周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商品分析师Jonathan Butler说。

法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。

“短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。

如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史高位1,920.30美元以来的下行趋势线，Butler称。

投资者也关注美国情势，美国总统特朗普称，将在周三宣布重大的税改计划。

现货银跌0.6%至每盎司17.89美元，连续第五日下跌，尽管周一曾触及五个月高位，但本周周线迄今下跌逾3%。

现货铂金跌0.8%至970美元。钯金下滑1%至791.75美元。(完)