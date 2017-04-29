美元和股市回软提振黄金上涨 但周线下跌

路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。

欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。

1842 GMT，现货金涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高1.5%。

美国6月期金收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。

“现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师Hamza Khan说。

“美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨设定基调的情景。”

不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧有所缓和，法国中间派总统候选人马克龙在首轮选举表现强劲，激发了风险意愿，令黄金承压。

尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。

现货银跌0.1%，至每盎司17.20美元，此前降至3月15日来最低17.12美元。

钯金升1.2%，至825美元，此前触及两年高位831.50美元，将是周线唯一上涨的贵金属，可望录得4.2%周线涨幅。

铂金涨0.1%至每盎司941.50美元。(完)