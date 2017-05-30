黄金触及一个月高位后下跌 因美联储升息临近

路透纽约/伦敦5月30日 - 金价周二触及一个月高点后下跌，因美国经济数据为美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月升息提供进一步的支持

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4月美国消费者支出升幅为四个月来最大，月度通胀数据反弹，直指内需增强，为美联储下月升息提供更多理据。

黄金稍早触及一个月高点，与日圆和美国公债一起上升，得益于全球市场的厌恶风险情绪。

现货金触及一个月高位1,270.47美元，在1815 GMT，下跌0.3%至每盎司1,262.76美元。

美国期金收跌0.5%，至每盎司1,262.1美元。

“尽管市场从5月30日的（基本上符合预期的）美国通胀数据和6月2日将公布的美国就业报告寻找美联储货币政策的指引，但6月8日英国选举和6月14日美联储政策会议都会令黄金价格起伏，”渣打银行分析师在报告中说。

“我们的分析师预期美联储6月将升息25个基点，市场消化美联储采取这一行动的可能性为84%。”

周二发布的民调结果显示，英国首相特雷莎·梅的保守党对工党的领先优势下降至6个百分点。

意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国下次选举与德国选举在同一时间进行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。

其他贵金属中，现货银涨至4月27日以来最高位17.47美元，收低0.12%，报17.35美元。

钯金升0.91%，至804.25美元，此前触及5月16日来最高807.70美元。铂金下滑1.24%至940.70美元。(完)