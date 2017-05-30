黄金触及一个月高位后下跌 因美联储升息临近

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦5月30日 - 金价周二触及一个月高点后下跌，因美国经济数据为美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月升息提供进一步的支持
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4月美国消费者支出升幅为四个月来最大，月度通胀数据反弹，直指内需增强，为美联储下月升息提供更多理据。
黄金稍早触及一个月高点，与日圆和美国公债一起上升，得益于全球市场的厌恶风险情绪。
现货金触及一个月高位1,270.47美元，在1815 GMT，下跌0.3%至每盎司1,262.76美元。
美国期金收跌0.5%，至每盎司1,262.1美元。
“尽管市场从5月30日的（基本上符合预期的）美国通胀数据和6月2日将公布的美国就业报告寻找美联储货币政策的指引，但6月8日英国选举和6月14日美联储政策会议都会令黄金价格起伏，”渣打银行分析师在报告中说。
“我们的分析师预期美联储6月将升息25个基点，市场消化美联储采取这一行动的可能性为84%。”
周二发布的民调结果显示，英国首相特雷莎·梅的保守党对工党的领先优势下降至6个百分点。
意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国下次选举与德国选举在同一时间进行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。
其他贵金属中，现货银涨至4月27日以来最高位17.47美元，收低0.12%，报17.35美元。
钯金升0.91%，至804.25美元，此前触及5月16日来最高807.70美元。铂金下滑1.24%至940.70美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。