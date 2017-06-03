黄金触及六周高位此前美国公布的就业数据令人失望

国际油价从10个月低位回升 本周下跌近4%
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透纽约/伦敦6月2日 - 金价周五升至六周高位，此前美国公布的就业数据令人失望，重压美元，且令美国今年更积极升息的预期降温。
美国5月就业增速放缓，而且前两个月的就业增长数据也被下修，暗示就业市场正在失去动能，尽管失业率降至16年低点4.3%的水平。美国劳工部的数据显示，5月美国非农就业岗位增长13.8万个，其中制造业、政府和零售业岗位下降，预估为增加18.5万个。
美国经济复苏速度放缓，削减升息的可能性。
1934 GMT，现货金涨1%，至每盎司1,277.76美元，稍早触及4月21日以来最高1,279.10美元，势将连续第四周上涨。
美国期金收涨0.8%，至每盎司1,280.20美元。
“非农就业数数据令所有人意外，目前看来金市将继续上升，”RJO Futures市场策略师Joshua Graves称。
对就业数据强劲的预期和美国制造业数据良好，在周五稍早拉低黄金至一周低位。
其他市场，美股连续第二日创纪录新高，美元跌至七个月低位，令美元计价的黄金不是那么昂贵。
其他贵金属中，钯金涨2%，至839.75美元，今日稍早触及2014年9月以来最高843.10美元。
白银升1.7%，至17.54美元，此前触及逾一个月高位。铂金上涨2.4%，至949.60美元，但势将周线下跌。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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