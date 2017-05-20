金价势将创五周来最大周线涨幅 受美元下跌提振

路透纽约/伦敦5月19日 - 黄金周五上涨，势将创五周来最大周线涨幅，因美国政治风波拖累美元下跌，提振黄金的避险魅力。

1847 GMT，现货金上涨0.6%，至每盎司1,253.87美元。本周周线上涨2%。

美国期金收升0.06%，至1,253.60美元。

“美国政治风波拉低美元，本周人气支撑黄金，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen表示，他又补充说，不确定黄金的涨势会否延续至下周。

上周美国总统特朗普开除美国联邦调查局(FBI)局长科米，由此触发的这场政治风暴在周三达到高潮，美国司法部指派特别检察官，调查俄罗斯和特朗普2016年美国总统竞选时的潜在关系。

美元指数势将录得逾一年来表现最差的一周，而全球股市小升。

美国圣路易斯联储总裁布拉德周五称，经济近期显露出疲弱迹象，美国联邦储备委员会(FED/美联储)预期的升息计划可能对经济而言过快。

CME Group的FedWatch程式显示，美国联邦基金利率期货走势反映出，交易商预计美联储6月升息的机率为74%。

其他贵金属方面，钯金下跌0.5%，至757.97美元。本周下滑6%，势将创下1月底以来最大单周跌幅。

铂金上涨0.6%，至937.24美元，现货银上涨1.6%，至16.80美元。铂金及白银有望创下4月中来最强的周度表现。(完)