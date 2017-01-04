黄金触及近四周高位 因美元回软和需求上升

路透纽约/伦敦1月4日 - 黄金周三升至近四周高位，因美元从14年峰值回落，主要黄金消费国中国和印度实货需求上升。

现货金升至12月9日来最高1,167.83美元，1949 GMT，上涨0.2%，报每盎司1,161.2美元。

美国期金收涨0.3%，报1,165.30美元。

“美元指数盘整，过去几个月对黄金带来最大阻力的上市交易产品大量流出的势头最近暂竭，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周二减少1%，至813.87吨。其黄金持仓量自11月大选以来减少约14%。

美元指数回落，周二强于预期的美国制造业数据公布后，美元指数升至2002年底来最高水准回落。

黄金在美联储会议记录公布后保持涨幅。美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的12月会议记录显示，几乎所有联储决策者都认为，特朗普政府的财政刺激政策，可能促进经济加速成长，很多与会委员预计，联储将会以更快的步伐升息。

“不过，许多官员都强调，围绕潜在财政政策效应存在重大的不确定性，”CIBC Capital Markets董事和资深分析师Royce Mendes说。

“整体上，决策者同意逐步加息路径目前仍然是恰当的。”

ABN Amro分析师Georgette Boele说，如果周五出炉的12月美国非农就业报告强劲，将会提振美元和加强投资者对美国经济的乐观情绪，黄金过去两周的涨势将可能暂竭。

钯金升最多4.7%，至742.60美元，为12月9日来最高。

白银上涨0.31%，报16.32美元。铂金下跌0.09%，至936.25美元，此前升至四周高位950.10美元，上日上升4%。(完)