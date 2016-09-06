金价持稳 因美元下跌撑腰但股市上扬遏制涨势

路透伦敦9月5日 - 金价周一持稳，接近上个交易日所及一周高位，因美国即将升息的预期消退压低美元，但全球股市走强遏制金价涨幅。

现货金收报每盎司1,326.33美元。由于数据显示美国8月就业增长放缓程度甚于预期，金价上周五触及一周高位1,328.73美元。

周一美国市场因劳工节假期休市。

美国升息预期降温扶助全球股市周一稳步上涨，但由于投资者认为沙特与俄罗斯之间的油市协议缺乏实质内容，股市脱离高位。

“我们看到美国9月升息的预期逆转，”工银标准银行分析师Tom Kendall称，“货币政策将保持超宽松立场的观点利好黄金。”

美国联邦储备委员会(美联储/FED)下次政策会议将于9月20-21日召开，若决定维持政策不变则可能意味着美元下跌，从而使以美元计价的黄金变得更便宜，对非美国买家的吸引力也会更强。

预计周一的交易量将因美国劳动节假期变少，但市场将紧密关注新发布的美国数据以及美联储官员的任何讲话，以寻找有关利率调整时点的线索。

摩根大通分析师预计明年上半年黄金均价将在每盎司1,425美元。

“经济增长仍维持疲弱、利率仍维持低水平或负值(尤其是实质利率)，所以我们看涨的情景推测仍与这些事实挂钩，美联储在9月或12月将利率调升25个基点的可能性没有得到完全逆转，”摩根大通在报告中称。

美元指数报95.762，下跌0.1%。

技术面上，分析师称1,315美元有强力支撑，此为8月至9月跌势的23.6%回档位，阻力位在1,330美元。

分析师及交易员也在观望，接下来几周印度的实货黄金需求是否会因节假日和婚礼季而提高。

现货银涨0.4%至每盎司19.49美元，日高在19.56美元，这也是8月19日以来最高位。

铂金涨1%至1,068.80美元，钯金涨0.4%至678.50美元。(完)