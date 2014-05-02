今年钯金价格将上探12年高位，铂金将测试1,700美元--GFMS

2012年4月17日在孟买一家首饰店拍到的铂金手链。 REUTERS/Vivek Prakash

路透伦敦5月2日 -汤森路透GFMS分析师周五表示，今年钯金价格将触及自2001年初以来最高水位，因供应受限且自动催化剂需求使得钯金短缺程度来到十多年最大。

今年晚些时候铂金价格料重返一年多高位，因主要生产国南非历时最长的罢工将造成影响。

目前，可用的地上库存抵消了罢工影响，使得铂金价格持稳于每盎司1,415美元。GFMS称，铂金价格今年年底前料将测试每盎司1,700美元。

钯金目前约报每盎司810美元。GFMS预测可能触及930美元，这将是2001年2月以来的最高水准。

“我们认为铂金与钯金价格存在很大的上涨空间，因为确实面临供应短缺问题，”GFMS的分析师WilliamTankard表示。

“我认为，任何缓冲库存现在都可能基本用光了，市场状况将开始出现大幅调整，价格即将开始对短缺情形做出反应。”

GFMS表示，铂金今年迄今的表现相对疲软，预计2014年平均价格会降至每盎司1,457美元，比去年平均价格低2%。

Tankard表示，今年钯金平均价预计为每盎司793美元，比去年高9%。据估计，2013年钯金短缺102.9万盎司，今年可能扩大到130-140万盎司。

钯金需求去年触及GFMS在1998年开始该数据统计以来最高水准936.1万盎司后，应可再度上升，因汽车制造业进一步增加购买，以用于触媒转化器。

Tankard并称，俄罗斯国储释出该金属料在今年结束，进一步使市场收紧。

与此同时，根据GFMS计算，铂金料从去年的供应剩余48.6万盎司转为逾70万盎司的供应缺口，供应不足的数量为2002年以来最高。

GFMS称，即便罢工问题获得解决，铂金今年供应仍可能紧俏；预计铂金矿产出今年将减少15%，导致整体供应下降10%。

欧洲和美国的自动催化剂需求料成长；与此同时，2013年电子、石油和玻璃等行业需求疲软的情形料不复见。(完)

(编译 石冠兰/张涛/张若琪 审校 王洋)路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。