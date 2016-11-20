金价降至五个半月低位 因美元急升

路透纽约/伦敦11月18日 - 金价周五下跌至5月底来最低水准，因美元急升至逾13年半高位，因预计美国下月升息和美国当选总统特朗普上台后将增加财政支出。

美元兑日圆势将录得1988年来最大的两周涨幅，兑一篮子货币.DXY触及2003年初以来最高，因特朗普胜选引发对减税和增加基建开支以提振经济的传闻。

美元走坚，令以美元计价的黄金承压，降至5月30日来最低每盎司1,203.52美元。

2006 GMT，现货金下滑0.6%，报每盎司1,208.71美元。50日移动均线看来将会跌至200日移动均线以下，形成“死亡交叉”，技术交易商通常认为，这是利空信号。

美国12月期金收低0.7%，报1,208.70美元，此前降至2月中来最低1,201.30美元。

“鉴于面临这些阻力，黄金目前相对表现不错，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说，“你可能很自然会预计到，金价将进一步下跌，鉴于美元大幅升值和公债收益率大涨。”

本周现货金下跌逾1%，目前的水准较美国总统选举后触及的峰值低超过130美元，受累于美元跳涨和美债收益率急升。

美国公债再遭到抛售，指标公债收益率可望录得13年来最大的两周涨幅。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周四在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)的黄金持仓量自美国总统选举以来下降近30吨。

现货银下跌最多1.5%，至每盎司16.42美元，为6月8日来最低。现货铂金下跌最多2.4%，至2月底来最低的911美元。

现货钯金上涨0.03%，报726.70美元，势将连涨第三周，因市场希望美国基建支出上升提振需求。(完)