钯金和铂金ETF出现有记录以来最大单月流出规模

路透伦敦10月30日 - 路透追踪的铂金和钯金交易所上市基金(ETF)料将录得2010年有记录以来最大单月流出规模，今年稍早这两种贵金属价格跌至多年低点。

10月迄今，ETF铂金持仓降幅略微超过16万盎司，持仓规模降至2014年年初以来最低223.2万盎司。

钯金ETF外流206,831盎司，总持仓量亦降至2014年年初以来最低。

NewPlat和其他基金，包括ETF Securities、Zurich Cantonalbank和GAM运营的基金本月也出现外流；之前铂金价格跌至2009年年初以来最低，因大众排放门丑闻引发了柴油车市场增长放缓的忧虑。l

铂金广泛用于催化转换器，特别是柴油发动机的转换器。

“大众排放门事件对柴油的宣传不利，这或将使部分人士认为，铂金的长期前景不像原来想象的那么好，”麦格理分析师Matthew Turner表示。

“钯金方面，我认为主要是人们对今年稍早的价格跌势感到意外，并由此而感到不安。价格一旦反弹回来，他们可能就会认为是出脱离市的好时机了。”

今年8月现货钯金触及2010年9月以来的最低，报每盎司518美元，之后反弹至每盎司672美元。现货铂金报986.50美元，远离本月低点每盎司888美元。

分析师称，这种反弹使一些不再抱幻想的投资者获得套现离市的机会。(完)