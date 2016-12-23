金价下跌 交易商聚焦在美国升息

路透纽约/伦敦12月22日 - 黄金价格周四下跌，因美元在震荡交投中上升，且预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将继续升息。
周四数据显示，11月美国资本财新订单增幅超过预期，美国第三季经济增速较预期快，不过，上周初请失业金人数触及六个月高位，11月美国消费者支出仅温和增长。
1953 GMT，现货金下跌0.27%，报每盎司1,128.4美元。交投最活跃的美国2月期金收跌2.5美元，或0.22%，报每盎司1,130.70美元。
ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa表示，尽管美元涨势减弱，但交易商已对年底黄金价格持平或下跌调整了其头寸，黄金下一个支撑水准在1,123美元区域，因焦点仍然在美联储发出的鹰派信息上，联储暗示明年将升息三次。
美元离美联储上周加息后触及的14年高位仍低不到1%。
美国经济增强的最新迹象，可能引发美联储将提早而不是推迟收紧信贷。
RBC Wealth Management董事总经理George Gero表示，最新出炉的经济数据令美联储加息的理由更充分。
SPDR Gold黄金持仓量在周三减少0.43%，至824.54吨。其黄金持仓量自11月以来减少逾12%。
现货银下跌0.94%，报每盎司15.78美元。现货铂金下滑0.78%，报每盎司907.80美元。现货钯金连续第七日下跌，下降0.57%，报653.72美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)