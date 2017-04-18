金价触及五个月高位后缩减涨幅 尽管地缘政治风险犹在

路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。

1843GMT，现货金上涨0.05%，至每盎司1,285.86美元，此前触及去年11月初以来高位1,295.42美元。

黄金回吐日内录得的大部份涨幅，因美元兑日圆稍早触及五个月低位后回升，美国10年期公债收益率降至11月来最低后反弹。

美国股市在连跌三日后上涨。

RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说，黄金还因获利了结缩减涨幅。

“美联储还会升息。这是笼罩在金市上空的阴霾，”Streible说。

交投最活跃的美国6月期金收涨0.3%，至1,291.90美元。

朝鲜周日进行了一次导弹试射，据信试射失败。这导致地缘政治风险加剧。区域紧张局势在过去几周升级，因美国总统特朗普对朝鲜发表强硬谈话。

INTL FCStone分析师Edward Meir表示，“在法国将于约一周后举行大选，金价可能会保持强劲，而朝鲜紧张局势持续，也会让市场相当不安。”

法国将于4月23日将举行总统大选首轮投票，结果难以预料，促使部分民意调查机构开始计算最为极端的第二轮投票情景。

现货银下跌0.4%，至每盎司18.445美元，之前触及五个月高点18.649美元。

现货铂金上涨1.5%，报每盎司986.10美元，此前升穿200日和50日移动均线，至六周高位990.10美元。现货钯金下跌0.7%，至每盎司789.40美元。(完)