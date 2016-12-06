金价降至10个月低位 因股市和美债收益率上涨

路透纽约/伦敦12月5日 - 金价周一降至10个月最低水准，因全球股市上涨，投资者对意大利政治不稳的担忧缓解，以及美国经济数据公布后美国公债收益率攀升。

意大利总理伦齐表示周日修宪公投失利后将辞职。

现货金下跌最多1.6%，至2月初来最低每盎司1,157美元，较日内高位低超过30美元。在1939 GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,171.11美元。美国12月期金收低0.1%，报每盎司1,176.50美元。

指标10年期美国公债收益率上涨，此前美国供应管理协会(ISM)表示，11月美国服务业活动增速高于预期。

因黄金没有收益，美国公债收益率上升对黄金不利。

美债收益率稍后缩减涨幅，黄金从其日内低位反弹。

“黄金表现良好，直到最近的六个月，因投资人在现金上的收益赶不上通胀，但目前美国10年期公债收益率上升和实质利率攀升，从而令黄金的吸引力下降，因为投资人在其他市场可得到回报，”ICBC StandardBank分析师Tom Kendall说。

风险意愿上升，抑制诸如黄金等较安全资产的吸引力。

纽约联邦储备银行总裁杜德利称，特朗普当选美国总统给他将采取的政策造成“很大”不确定性，因此现在让美联储判断逐步升息的计划是否需要调整还为时过早。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，预期保持了一段长时间的低利率阶段将会结束。

市场广泛预计，美联储将在12月13-14日政策会议上升息。

“不过，目前仍有很不确定性，我们维持对明年黄金价格将低于今年的预期，”Citi Research在2017年预估报告中指出。

“缺乏强劲的结构性趋势，我们预期金价在反弹前还会承受压力。”

现货银下跌0.1%，报16.68美元。50日移动均线跌穿200日移动均线，可能形成死亡交叉，此前技术利空形态。

其他贵金属上涨。现货铂金上涨0.8%，报934.30美元。现货钯金上扬0.1%，报742.05美元。(完)