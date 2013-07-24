金价重挫2.5% 因全球经济前景强劲

* 美国新屋销售上升，欧元区制造业改善

* 在金价升至一个月高位后买家获利了结

* 在美国数据公布后，美元指数扩大升幅

路透纽约/伦敦7月24日 - 金价周三重挫约2.5%，因美国和欧洲经济持续复苏的迹象促使基金在金价近期升至一个月高位后撤出黄金市场。

美元大幅上涨，原油期货下跌和被视作美国短期利率的美国公债收益率攀升，合力削弱黄金作为对冲通胀工具的吸引力，使金价录得一个月来最大单日跌幅。

金价在整个交易日扩大跌幅，此前数据显示美国6月新屋销售急升至五年高位。其他报告显示7月欧元区民间部门在逾一年来首次恢复成长，7月美国制造业和招聘增长。

“美国公债收益率上升及强劲的经济数据重然美联储可能在9月开始缩减购债的预观点，早于金市投资人的预期，”LOGIC Advisors合伙人BillO'Neill说。

在周三下跌前，黄金价格在过去四个交易日累计上涨约6%，因美联储主席伯南克在上周称，联储预计仍将在今年稍晚开始缩减庞大的买债计划，但他还是保留了在经济前景改变时调整上述计划的选项。

1749 GMT，现货金下挫2.4%，报每盎司1,315美元，稍早触及6月20日来最高的1,347.69美元。

8月美国期金收跌15美元，报每盎司1,319.70美元。

现货银跌2%，报每盎司20.04美元。

----------------------------1950 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1319.70 -15.00 -1.1 1312.70 1348.70 158,892

COMEX白银期货 20.020 -0.234 -1.2 19.965 20.490 34,877

COMEX铂金期货 1455.20 12.10 0.8 1441.60 1464.60 9,543

COMEX钯金期货 745.30 5.85 0.8 735.55 750.50 3,883

现货金 1315.00 -32.49 -2.4 1313.93 1347.69

现货银 20.040 -0.410 -2.0 20.020 20.500

现货铂金 1442.75 -4.75 -0.3 1443.00 1460.00

现货钯金 743.50 4.50 0.6 738.16 748.00(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。