金价下滑 因股市和美元上涨

路透纽约伦敦11月22日 - 黄金周二小幅下跌，因投资人预期美国当选总统特朗普的政策将提振经济成长和增加支出，推动美股触及纪录高位。

11月8日特朗普胜选最初推高黄金等避险资产，但这走势很快逆转，因预期美国增加支出和利率上升，推高了美元和公债收益率。

1918 GMT，现货金下跌0.14%，报每盎司1,211.97美元。昨日黄金上涨0.4%，结束之前三日的跌势。

美国黄金期货收涨0.1%，报每盎司1,211.20美元。

黄金和日圆等避险资产通常在冒险意愿增强时下跌，美元和美股今日走坚。

“市场仍然处于特朗普胜选的蜜月期，已带动股市升了不少。市场指望靠全球经济成长来搭救，”丹麦盛宝银行商品策略部门主管Ole Hansen说。

“市场在重新设定其预期，对贵金属有负面影响。”

美元指数升向近期触及的13年半高位，周一下跌，结束之前十连涨的势头。

交易商表示，预期美国12月升息对黄金带来进一步压力。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周一减少0.71%，至908.77吨，今年迄今已下降3.6%。

现货银升0.3%，报每盎司16.63美元。现货铂金涨0.3%，报936.99美元。

现货钯金升最多2.9%，至749.40美元，为6月初来最高。(完)