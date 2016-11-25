黄金下跌 受美元上涨和美国加息前景打压

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月24日 - 黄金周四小跌，因美元迫近约14年高位，受助于良好的美国经济数据令美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月加息的预期增强。
美联储周三发布的11月1-2日货币政策会议记录显示，在美国大选前夕，决策者对于美国经济强劲到足以允许很快升息感到有信心。
1918 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,183.20美元，在隔夜时段触及2月8日以来最低1,180.99美元，上日黄金下挫2%。
美国期金收跌0.4%，报1,183.20美元。
美国市场因感恩节休市，交投清淡。
现货金较11月9日盘中高位1,337.40美元低接近12%，当日刚宣布特朗普在美国总统选举中获胜。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三减少1.47%至891.57吨，本月迄今减少逾5%。
美元指数升至近14年来最高，受10月美国耐久财订单回升提振，之后美元小幅回落。
根据CME的FedWatch，目前投资者几乎100%肯定美国将在12月升息，一些投资者预期美国在明年继续升息。
周四公布的数据显示，中国10月通过香港净进口的黄金数量增长15.8%，至三个月最高水准。
现货银下滑0.6%，报每盎司16.25美元，昨日跌至6月来最低。现货铂金跌1.9%，报913.50美元，稍早触及九个半月低位。现货钯金跌0.5%，报729.00美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。