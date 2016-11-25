黄金下跌 受美元上涨和美国加息前景打压

路透11月24日 - 黄金周四小跌，因美元迫近约14年高位，受助于良好的美国经济数据令美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月加息的预期增强。

美联储周三发布的11月1-2日货币政策会议记录显示，在美国大选前夕，决策者对于美国经济强劲到足以允许很快升息感到有信心。

1918 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,183.20美元，在隔夜时段触及2月8日以来最低1,180.99美元，上日黄金下挫2%。

美国期金收跌0.4%，报1,183.20美元。

美国市场因感恩节休市，交投清淡。

现货金较11月9日盘中高位1,337.40美元低接近12%，当日刚宣布特朗普在美国总统选举中获胜。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三减少1.47%至891.57吨，本月迄今减少逾5%。

美元指数升至近14年来最高，受10月美国耐久财订单回升提振，之后美元小幅回落。

根据CME的FedWatch，目前投资者几乎100%肯定美国将在12月升息，一些投资者预期美国在明年继续升息。

周四公布的数据显示，中国10月通过香港净进口的黄金数量增长15.8%，至三个月最高水准。

现货银下滑0.6%，报每盎司16.25美元，昨日跌至6月来最低。现货铂金跌1.9%，报913.50美元，稍早触及九个半月低位。现货钯金跌0.5%，报729.00美元。(完)