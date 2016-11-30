金价下跌 因市场预期美联储升息

路透纽约/伦敦11月29日 - 黄金价格周二下跌，因预期美国升息，全球经济增长人气改善，这意味了投资者可能青睐股市等风险资产。

黄金脱离日内低位，因美元兑一篮子六种货币下跌。

1922 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,188.30美元，日低在1,180.85美元。美国黄金期货收跌0.2%，报每盎司1,187.90美元。

市场广泛预期美联储12月升息，这提振美元，使商品对非美国买家来说更昂贵。

上周美元触及近14年高位。

“黄金走势艰难，因美元坚挺和对经济增长的信心增强，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson说。

“公债收益率不断上升，意味美国公债更便宜，公债如黄金一样，被视为低风险资产。”

不过，和黄金不一同，公债有利息。

分析师表示，对周日意大利总理伦齐的修宪公投会否得到人民支持的疑虑并没有如一些人预期的支持黄金，对抗黄金的负面人气。

不过，不能忽略周日举行的意大利公投和奥地利总统选举。

技术方面，交易商表示，黄金上周跌穿费波纳奇回档技术位1,171.76美元，暗示未来数周可能进一步下跌。

现货钯金上涨最多1.4%，至每盎司766.20美元，为去年6月来最高，本月升幅可能达到23%，将为2008年2月来最大月度升幅。

现货银上升0.12%，报16.65美元。现货铂金跌0.7%，报916.60美元。(完)