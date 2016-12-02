黄金触及10个月低位 11月录得三年来最大月跌幅

路透纽约/伦敦12月1日 - 黄金周四触及2月来最低，在上月录得逾三年来最大月跌幅后延续跌势，因油价飞涨提振公债收益率，削弱对无息资产黄金的买兴。

黄金在日内稍后回稳，因美元跌至日内新低。

1949GMT，现货金持平在每盎司1,172.65美元，盘中跌10个月低位1,160.38美元。美国2月期金收跌0.4%，报每盎司1,169.40美元。

黄金在11月下跌逾8%，受累于美元跳涨，以及特朗普意外胜选，令市场臆测他的基建支出政策将推动经济增长和刺激通胀。

上述臆测大幅推高美元，但周四美元回落。

“黄金事实上进入了下行螺旋，由特朗普胜选，及其引发的美元大涨触发，”Oxford Economics分析师Daniel Smith说。“我们预期美元将在下年继续走坚，因此，有很多理由促使人们预期黄金后市走势挣扎。”

10年期美国公债收益率周四触及16个半月高位，德债引领欧元区公债收益率攀升。

“短期而言，黄金走势看起来可能仍然脆弱，我们认为在12月美联储会议举行前，金市可能会继续承受一定的压力，”UBS Global Research策略师Joni Teves说。

市场广泛预期美联储将在12月13-14日会议上升息，仅为十年来第二次。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量上月减少近60吨，为2013年5月来最大单月降幅。

现货金升1%，至每盎司16.64美元。

现货铂金升0.6%，报916美元，稍早触及2月5日来最低893.50美元。

现货钯金跌2.5%，报750.35美元，此前触及去年6月以来最高774.60美元。(完)