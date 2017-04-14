黄金从五个月高位回软 因美元反弹

路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元

反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖

累美元下跌。

黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和

中东紧张局势的担忧，令股市承压。

1826 GMT，现货金上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早

曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。

美国6月期金收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。

“如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并

且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ

omics在报告中说。

周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。

美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。

投资者坐立不安，因担心朝鲜将进行新的武器测试，美国海军一支打

击群正开赴该地区，投资人也担忧即将进行的法国总统选举。

其他贵金属方面，现货银上涨0.3%至18.52美元，稍早触及五

个月高位18.599美元。现货铂金下跌0.05%，至968美元。现货钯金

跌0.3%，报794.50美元。(完)