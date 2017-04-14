黄金从五个月高位回软 因美元反弹

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元
反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖
累美元下跌。
黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和
中东紧张局势的担忧，令股市承压。
1826 GMT，现货金上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早
曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。
美国6月期金收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。
“如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并
且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ
omics在报告中说。
周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。
美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。
投资者坐立不安，因担心朝鲜将进行新的武器测试，美国海军一支打
击群正开赴该地区，投资人也担忧即将进行的法国总统选举。
其他贵金属方面，现货银上涨0.3%至18.52美元，稍早触及五
个月高位18.599美元。现货铂金下跌0.05%，至968美元。现货钯金
跌0.3%，报794.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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