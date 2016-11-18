黄金跌至五个半月低位 因美元上涨和叶伦称可能“相对很快”升息

路透纽约/伦敦11月17日 - 黄金周四下跌至五个半月低位，回吐稍早涨幅，因美元指数触及13年半高位，受助于强劲的美国经济数据和美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦的讲话提振下月加息的可能性。

美联储主席叶伦周四在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。她还保证将完成任期。

1931 GMT，现货金下跌0.8%，报1,215.50美元，此前跌至6月3日来最低1,210.73美元。

美国12月期金下跌0.6%，报1,216.90美元。

黄金由升转跌，因美元兑一篮子六种主要货币上升至2003年来最高水准。

“美元上涨，将继续向金价施加压力，”U.S. Bank Wealth Management的投资顾问Dan Heckman说。

“展望未来，我们认为，美元可能开始在短期触顶，黄金可能在目前水准有些反弹。”

现货金从11月9日美国总统选举后短暂触及的六周高位回落了约9%。

“市场消化美国12月加息的机率为98%，这是美联储迄今传达的最明确信息之一，”Sprott Asset Management投资组合经理Maria Smirnova说，她补充说，对明年货币政策的暗示也至为重要。

周四稍早公布的数据显示，美国10月消费者物价录得六个月来最大升幅，上周初请失业金人数降至43年低位。

其他贵金属方面，现货钯金上升最多1.7%，至8月10日来最高734.40美元，在过去十个交易日中有九日上升。

近期钯金表现远好于铂金，过去两周两者价差从377美元下滑至约215美元。

现货铂金下滑0.7%，报937.60美元。现货银跌1.9%，报16.64美元。(完)