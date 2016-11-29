黄金攀升逾1% 因美元和美债收益率回落

路透纽约/伦敦11月28日 - 黄金价格周一上涨逾1%，从之前触及的2月来最低水准反弹，因美元和长期美国公债收益率从近期高位回落。

1944 GMT，现货金上涨上升0.8%，报每盎司1,192.64美元，稍早高见1,197.54美元。黄金仍然离周五触及的九个半月低位1,171.21美元不远。

美国黄金期货收涨1.05%，报每盎司1,190.80美元。

黄金本月迄今下跌近7%，因对美国当选总统特朗普将增加财政支出的预期增强，带动美元上涨和美债收益率攀升。

“如果油价崩跌或保持在低位，那么通胀不会上升很多，美国迅速加息的诱因减弱，美元就不会那么坚挺，这将支持黄金，”ING商品策略部门主管Hamza Khan说。

美元兑一篮子六种主要货币下跌0.2%，美国10年期公债收益率从上周触及的16个月高位回落。

交易商表示，中国人民银行限制黄金进口许可的指令，将可能造成黄金供应问题，令上海黄金溢价达到约22美元。上周中国的黄金溢价跳涨至近三年最高。中国是全球主要黄金消费国。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周五其黄金持仓量下降0.73%至885.04吨。

现货银上扬0.5%，报每盎司16.58美元。现货钯金升1.9%，报754.75美元。现货铂金上涨1.9%，报920美元。(完)