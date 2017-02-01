黄金触及一周高位 因特朗普的言论打压美元走低

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约/伦敦1月31日 - 黄金周二跳涨至一周高位，因惴惴不安的投资者买入黄金，此前美元下跌，因美国总统特朗普针对其他国家货币贬值发表评论。
2030 GMT，现货金攀升1.4%，至每盎司1,211.15美元，此前升至1月24日来最高1,215.37美元。黄金在1月可望上涨5.2%，为6月来表现最强的一个月。
美国2月期金收涨1.3%，报1,208.60美元。
美元下跌，因特朗普限制七个穆斯林国家的公民入境美国，增加不确定性。
美元下跌支撑金价，交易商关注周二开始为期两日的美联储政策会议，美联储将在周三1900 GMT公布政策声明，交易商希望从中得到未来升息的线索。
白银上扬2.6%，报17.55美元，此前触及11月11日来最高17.61美元。
铂金升0.8%，报993.40美元，1月可望录得去年7月来表现最好的一个月。钯金涨1.9%，报754.20美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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