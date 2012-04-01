施罗德基金看好黄金白银长期潜力

路透伦敦3月30日电（记者 Michelle Martin）---施罗德黄金和贵金属基金经理Paula Bujia称，所有贵金属中，白银价格长期上涨潜力最大，黄金紧随其後。他预计金价今年将向下修正，但随後将恢复涨势。

Bujia表示，她看好白银前景，因实货库存较低，且白银不仅具避险和规避通胀的功能，还应用於太阳能面板等新产业。

她认为，白银市场大起大落，短期而言表现有望领先于黄金。

她接受电话采访时说：“这是黄金以外的杠杆工具，因为其市场较小，所以短期而言，上涨潜力较大。”

2001年底时银价触及每盎司4.04美元的低点，到去年4月时则创下了49.51美元的高位，此後有所回落，但目前仍在30美元上方。

施罗德黄金和贵金属基金投资组合中，与黄金相关的投资工具如股票、期货和上市交易基金占85.9%，白银投资工具占6.1%。

Bujia说：“我们仍非常看好黄金。我们认为金价尚未见顶，未来五年中还会大涨并见顶。”

“各国央行会为它们的量化宽松政策付出代价，他们会犯错，通胀率将上升。而黄金作为避险工具、规避通胀的投资工具，将重获动能。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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