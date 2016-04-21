白银从11个月峰值下滑 黄金从五周高位回落

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦4月21日 - 白银周四从11个月峰值大幅回落，黄金也脱离欧洲央行总裁德拉吉的讲话推高欧元后触及的五周高位，因美元反弹促使交易商锁定稍早获利。
欧元兑美元盘中最多上涨1%，此前欧洲央行总裁德拉吉称央行政策正在刺激区内经济复苏。不过，欧元未能延续涨势，引发贵金属市场全面回撤。
1811 GMT，现货白银上涨0.6%，报每盎司17.03美元，日高位在17.70美元，此为去年5月来最高。
现货金升0.4%，报每盎司1,248.50美元，但远低于稍早触及的五周高位1,270.10美元。美国4月期金收低0.3%，至1,249美元。
追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数在升至四个半月高位后转跌，最多下挫1.2%，因油价扭转稍早涨势和美元指数由跌转升。
欧洲央行总裁德拉吉周四没有理会德国对其超宽松货币政策的批评，并誓言“只要有需要”，就会使用所有可能的政策工具。德拉吉称，利率会在相当长时间内保持在目前的低水平。
“我认为市场并未看到他们一直在寻找的欧洲经济短期内转弱的信号，”U.S. Money Reserve总裁Philip Diehl说。
“事实上，德拉吉的讲话基调非常乐观，他认为欧洲经济已经企稳。”
尽管贵金属未能守住早盘涨势，但商品市场人气总体正面，扶助支撑黄金和白银，德国商业银行分析师Carsten Fritsch说。
“我预计，在近几日和近几周大幅攀升后，短期可能小幅回调，”他说，“但幅度不会很大，我认为，整体环境仍然对黄金和白银有利。”
白银上周升穿关键阻力位，周四白银/黄金价格比升至六个月来最高。
在本周迄今，全球最大黄金支持上市基金(ETF)SPDR Gold Shares的黄金持仓量减少14吨，白银ETF的白银持仓量大幅增加。
现货铂金上涨0.6%，至每盎司1,021.85美元，现货钯金升1.1%，至600.04美元。
德拉吉讲话带动黄金和白银上涨的同时，钯金也触及11月初来最高的每盎司615.85美元，铂金触及九个半月高位1,043.72美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。