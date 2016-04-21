白银从11个月峰值下滑 黄金从五周高位回落

路透纽约/伦敦4月21日 - 白银周四从11个月峰值大幅回落，黄金也脱离欧洲央行总裁德拉吉的讲话推高欧元后触及的五周高位，因美元反弹促使交易商锁定稍早获利。

欧元兑美元盘中最多上涨1%，此前欧洲央行总裁德拉吉称央行政策正在刺激区内经济复苏。不过，欧元未能延续涨势，引发贵金属市场全面回撤。

1811 GMT，现货白银上涨0.6%，报每盎司17.03美元，日高位在17.70美元，此为去年5月来最高。

现货金升0.4%，报每盎司1,248.50美元，但远低于稍早触及的五周高位1,270.10美元。美国4月期金收低0.3%，至1,249美元。

追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数在升至四个半月高位后转跌，最多下挫1.2%，因油价扭转稍早涨势和美元指数由跌转升。

欧洲央行总裁德拉吉周四没有理会德国对其超宽松货币政策的批评，并誓言“只要有需要”，就会使用所有可能的政策工具。德拉吉称，利率会在相当长时间内保持在目前的低水平。

“我认为市场并未看到他们一直在寻找的欧洲经济短期内转弱的信号，”U.S. Money Reserve总裁Philip Diehl说。

“事实上，德拉吉的讲话基调非常乐观，他认为欧洲经济已经企稳。”

尽管贵金属未能守住早盘涨势，但商品市场人气总体正面，扶助支撑黄金和白银，德国商业银行分析师Carsten Fritsch说。

“我预计，在近几日和近几周大幅攀升后，短期可能小幅回调，”他说，“但幅度不会很大，我认为，整体环境仍然对黄金和白银有利。”

白银上周升穿关键阻力位，周四白银/黄金价格比升至六个月来最高。

在本周迄今，全球最大黄金支持上市基金(ETF)SPDR Gold Shares的黄金持仓量减少14吨，白银ETF的白银持仓量大幅增加。

现货铂金上涨0.6%，至每盎司1,021.85美元，现货钯金升1.1%，至600.04美元。

德拉吉讲话带动黄金和白银上涨的同时，钯金也触及11月初来最高的每盎司615.85美元，铂金触及九个半月高位1,043.72美元。(完)