调查：2017年黄金均价料创四年最高 今年第四季预期表现强劲

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透伦敦10月28日 - 周五公布的路透调查显示，2017年黄金均价预计为四年来最高，黄金继连跌三年后于今年走出谷底。
过去两周路透对35位分析师和交易员进行了调查，他们预测2017年黄金均价为每盎司1,331美元，这将创下自2013年以来最高，当年金价较上年大跌28%。
分析师们预测2016年黄金均价为每盎司1,270美元，略高于目前的均价1,258，这表明对黄金在第四季的预期提高。第四季黄金均价预计为1,300美元。
由于市场对美联储今年推进升息计划的预期降温，今年金价反弹。
三菱分析师Jonathan Butler表示，明年金价将继续反弹，“受公债收益率下降、欧元区和日本进一步推行量化宽松，以及美国缓慢收紧政策的支撑。”
即便今年上半年珠宝业因价格上涨，黄金需求减少，但黄金上市交易基金(ETF)的购买黄金规模创下纪录高点。
分析师称，第四季来自主要消费国中国和印度的珠宝需求季节性增加，应会提高整体需求。
“印度和中国的实货买兴强劲应会支撑金价，但美联储12月越发有可能加息，将会中和金价的涨幅。”法国兴业银行分析师巴哈(Robin Bhar)说道。
银价今明两年也将展开反弹，分析师预期今年白银的均价将在17.50美元，明年料为18.90美元。这将是自2014年以来白银最好的成绩。
“白银2017年将攀升，增速甚至会超过金价，黄金白银比自触及80-85阻力区间后，目前该比率似乎会向下反转。”辉立期货说道。(完)
(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 高琦)
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