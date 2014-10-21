路透调查：明年金价料连续第三年下跌，铂金和钯金则上涨

* 今明两年金价预计平均将分别达1,270和1,225美元

* 明年铂金料升至1,477.50美元

* 明年钯金预计也将上涨，但银价料下跌

路透伦敦10月20日 - 路透访问的分析师预计，2015年金价走势料将落后于铂金和钯金，因全球经济逐步企稳促使投资者把目光转向原材料，而非所谓的“防御性”资产。

根据路透上个月访问30位分析师的调查报告，明年金价 平均料达每盎司1,225美元，为连续第三年下跌；2014年预计为1,270美元。

7月调查时预计2015年金价平均将达每盎司1,250美元，表明市场对黄金的信心正在削弱。

去年金价下跌28%，持续十多年的牛市告终。

虽然随着股市和美元回落，2014年初金价表现有所改善，但反弹之路步履维艰，年内几无变动。

“经历一段稳定期后，我们预计金价料在2015年内重拾跌势，因市场更加关注美国加息及美元进一步升值，”澳洲国民银行分析师James Glenn称。

“另一方面，美国和全球经济复苏好于预期及地缘政治紧张局势缓解，都将提振对风险较高资产的需求，并推动金价以快于我们预期的速度下跌。”

明年银价 预计也将下跌，平均料达每盎司18.90美元，今年料为19.40美元。

银价今年迄今的跌幅略高于10%，2013年全年则累计重挫36%，为路透30多年前开始汇总此数据以来最大年度跌幅。

路透贵金属调查图表：link.reuters.com/haz23w

**周期性资产**

经济恢复增长可能将提振工业金属等周期性资产，包括主要用于汽车制造的铂金和钯金。

与黄金和白银不同，铂金和钯金2015年预计将上涨，不过分析师已下调对铂金的预估，因该金属未能从今年持续五个月的矿场大罢工中受益。

路透访问23名分析师的调查显示，2015年铂金平均料达每盎司1,477.50美元，较7月调查预期的1,600美元下调近8%。不过，最新预期仍高于今年的铂金均价预期1,424美元。

此外，分析师预计2015年钯金 将平均升至每盎司890美元，今年预期为814.50美元。