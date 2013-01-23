路透调查: 金价今明两年涨幅料缩小,牛市力道将减退

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透伦敦1月22日 - 路透调查显示,今明两年黄金均价或创纪录高位,但由于预期美国和其他主要经济体货币政策将趋稳,涨幅将缩小,黄金长达12年的牛市可能开始停滞不前.
白银均价2013年料结束上年跌势,开始反弹,且涨势在2014年还会持续,但料仍不及2011年每盎司35.25美元的均价.
路透1月对37位分析师的调查显示,预计2013年现货金均价在每盎司1,775美元,比去年均价1,668美元涨6.4%.2014年黄金均价预计基本持平,在每盎司1,780美元.
几家银行和经纪商表示,今年上半年美国债务协商持续,黄金将从中寻获强劲支撑,但从下半年开始,全球经济前景日趋明朗应限制涨势.
"当前货币贬值的不确定性以及通胀疑虑可能升温,仍将支撑金价,但我们没发现刺激涨势的因素,因为全球经济料好转,尾部风险出现的机率不大,"法国兴业银行分析师Robin Bhar表示.
一些人预计,今年金价将进一步整理,但认为牛市基本面仍没有改变.
"我们认为,2013年金价走势与2012年很相近,呈阶段性整理,这将考验黄金投资者的耐力,"黄金券商Sharps Pixley首席执行官Ross Norman表示.
"但支撑金价的基本面因素仍然完好,我们担心的就是美元力道及印度需求下降拖累金价,"他补充道.
白银均价今年料为每盎司32.85美元,高于2012年均价31.13美元.
受访分析师认为,2014年银价将升至33.50美元,全球经济形势改善可能支撑白银工业需求.
分析师还表示,未来两年银价预期仍远低于2011年4月所及纪录高位49.51美元,因市场剧烈波动,投资者仍在场外观望.(完)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)