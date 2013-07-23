路透调查：金价上半年大跌后料在当前水准企稳，2014年或维持疲态

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**没有一线希望**
全年平均银价预估被下调至每盎司23.82美元，4月时的预估为30.02美元。第三季平均银价预估为20.50美元，第四季料反弹至21.00美元。
2014年银价料连续第二年下降，平均价格预计为每盎司21.78美元。不过，白银拥有强劲的工业需求基础，近几年来银价所触及的纪录高位，主要是因投资者买入白银来作为黄金的投资替代品。
随着金价下跌，白银 亦走疲，今年迄今为止已累计下跌36%。而且白银恐将录得自1982年路透开始编制银价数据以来的最大年度跌幅。
由于全球经济复苏乏力，其他工业金属的跌势亦打击了白银。
“由于白银买需相对疲弱，目前金银价格比升至数年高位...”德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示。
金银价格比上周五触及66.6，为2010年8月以来最高。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/兰秀娟; 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。