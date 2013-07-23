路透调查：金价上半年大跌后料在当前水准企稳，2014年或维持疲态

**没有一线希望**

全年平均银价预估被下调至每盎司23.82美元，4月时的预估为30.02美元。第三季平均银价预估为20.50美元，第四季料反弹至21.00美元。

2014年银价料连续第二年下降，平均价格预计为每盎司21.78美元。不过，白银拥有强劲的工业需求基础，近几年来银价所触及的纪录高位，主要是因投资者买入白银来作为黄金的投资替代品。

随着金价下跌，白银 亦走疲，今年迄今为止已累计下跌36%。而且白银恐将录得自1982年路透开始编制银价数据以来的最大年度跌幅。

由于全球经济复苏乏力，其他工业金属的跌势亦打击了白银。

“由于白银买需相对疲弱，目前金银价格比升至数年高位...”德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示。

金银价格比上周五触及66.6，为2010年8月以来最高。(完)

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