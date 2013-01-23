路透调查: 钯金均价今年料创纪录高位,表现或优于铂金和黄金

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透伦敦1月22日 - 周二公布的路透调查显示,今年钯金均价料创纪录高位,铂金(白金)价格或录得两年以来的最佳表现,因南非供应问题加剧且经济周期开始有利于工业金属.
中国和美国经济成长前景愈发乐观,料将协助汽车需求复苏,提振汽车制造商对铂族金属的需求,这类金属用于制造催化转化器.铂金类珠宝的需求也会回升.
路透访问的37名分析师、交易商和基金经理预计,2013年钯金均价 为每盎司745美元,较去年均价641美元上升16%,且高于2011年均价730美元的纪录高位.
虽然钯金曾在2001年创下盘中纪录高点每盎司1,095美元,但根据路透的平均收盘价来计算,当年均价仅为596美元.
2014年钯金料将再度延续涨势,均价或触及每盎司820美元.对今年钯金价格的预期高于铂金和黄金,后两者料分别较上年上涨10%和6%.
路透调查的受访者预计,铂金价格 今年可能反弹,均价达到每盎司1,700美元,较2012年均价1,546美元上升10%,并创下2011年触及1,716美元以来的最高年度均值.
但铂金更易于受南非供给中断影响的冲击.过去六个月南非出现一波罢工潮,导致供应中断.全球约四分之三的铂金供给来自南非,该地区的钯金供应量约占全球的三分之一.
2014年铂金均价料在每盎司1,800美元.(完) (编译 王翔琼; 审校 戴素萍)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)