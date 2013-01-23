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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 14:11 BJT

路透调查: 钯金均价今年料创纪录高位,表现或优于铂金和黄金

路透伦敦1月22日 - 周二公布的路透调查显示,今年钯金均价料创纪录高位,铂金(白金)价格或录得两年以来的最佳表现,因南非供应问题加剧且经济周期开始有利于工业金属.

中国和美国经济成长前景愈发乐观,料将协助汽车需求复苏,提振汽车制造商对铂族金属的需求,这类金属用于制造催化转化器.铂金类珠宝的需求也会回升.

路透访问的37名分析师、交易商和基金经理预计,2013年钯金均价 为每盎司745美元,较去年均价641美元上升16%,且高于2011年均价730美元的纪录高位.

虽然钯金曾在2001年创下盘中纪录高点每盎司1,095美元,但根据路透的平均收盘价来计算,当年均价仅为596美元.

2014年钯金料将再度延续涨势,均价或触及每盎司820美元.对今年钯金价格的预期高于铂金和黄金,后两者料分别较上年上涨10%和6%.

路透调查的受访者预计,铂金价格 今年可能反弹,均价达到每盎司1,700美元,较2012年均价1,546美元上升10%,并创下2011年触及1,716美元以来的最高年度均值.

但铂金更易于受南非供给中断影响的冲击.过去六个月南非出现一波罢工潮,导致供应中断.全球约四分之三的铂金供给来自南非,该地区的钯金供应量约占全球的三分之一.

2014年铂金均价料在每盎司1,800美元.(完) (编译 王翔琼; 审校 戴素萍)

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