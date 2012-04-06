分析：白银重回纪录高点阻力重重

路透伦敦4月5日电（记者 Jan Harvey）---白银价格第一季涨势良好，多头可能希望银价已经迈出重归纪录高位的第一步。实际走势可能没有那麽乐观。

白银的拥护者称，白银介於基本金属和贵金属之间，经济复苏和投资都能够令其受益。

但是创纪录的矿山供应和需求疑虑令白银的基本面蒙阴，而且去年银价波动剧烈，两度在数日内暴跌35%，也破坏了投资者将其作为廉价黄金替代品的兴趣。

整体投资环境也不如去年。

“两方面因素暗示短期内银价不会再次冲向每盎司50美元。一是纽约商品期货交易所白银保证金水平仍高於去年，因此投资者推高价格需要更多资金。二是上海黄金交易所白银成交量低於上年同期。”三井贵金属分析师David Jollie认为。

“如果投资者愿意，白银的波动可能为其提供了推高价格的机会。但是达到去年同样的价位需要投入更多资金。”

金融危机促使投资者追捧贵金属，在黄金价格上涨的支撑下，现货银去年曾触及每盎司50美元附近的纪录高位。

今年金价反弹以及1月的季节性银币买盘支撑白银表现超越其他贵金属。

不过黄金的避险功能看似也不如从前。随着新一轮量化宽松预期降温，金价回吐涨幅，目前价格较年初仅小幅上涨。

白银的市场规模和流动性都逊於黄金，当贵金属价格上涨时，白银的表现倾向於更好，而逢下跌时则更糟。投资需求不振可能严重影响白银走势。

“黄金白银价差过大，投资者因此推高白银价格。现在情况恢复正常，白银表现更加接近基本金属。投资者不再将白银当做避险资产。未来几年白银的表现可能不佳。”Sector Investment Managers总裁Angelos Damaskos认为。

白银的基本面看起来越发不乐观。感光材料白银用量由2001年的2.131亿盎司降至2010年的7,270万盎司。太阳能电池对白银的需求也缺乏动力。

“中国民家投资者买入白银是推动去年银价上涨的因素之一。他们亏钱以後没再回到市场来。”花旗分析师David Wilson表示。

从供应面来看，咨询机构GFMS预计2011年白银产量增加3,100万盎司，矿业公司预计白银总产量料再创新高。

当然也有一些利好银价的消息。对美国经济复苏的信心仍脆弱，任何经济再次下滑的迹象都可能引发进一步量化宽松的预期，进而提振黄金和白银。

美国和中国电子生产周期性上升可能提振白银的工业需求，新兴市场光电产业可能增长。

不过整体来看，今年白银的形势不如去年，其他金属的吸引力更大。尽管价格可能再次上涨，高点料低於2011年，上涨持续的时间也可能更短。

“尽管白银短期表现可能超过黄金，整体看黄金能更好地对冲进一步放宽货币政策的风险及欧洲风险的上升，而下跌空间料低於白银”，London & Capital首席投资官Pau Morilla Giner表示。

“目前来看，黄金可能优於白银。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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