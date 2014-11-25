农行优先股周五挂牌转让 浦发和兴业银行优先股获核准

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海11月25日 - 中国新开展的优先股试点正在积极推进，首个在国内完成优先股发行的中国农业银行(601288.SS)周二公告称，公司400亿元人民币优先股周五将挂牌转让；而浦发银行(600000.SS)和兴业银行(601166.SS)表示，其非公开发行优先股计划已获证监会核准。
农业银行(1288.HK)称，其向26家机构发行的400亿元优先股，周五将在上证所综合业务平台挂牌转让，证券代码为360001。
优先股转让实行投资者适当性管理制度，符合条件的合格投资者可以参与优先股转让，且转让后投资者不超过200人，上证所将按时间先后顺序对优先股转让申报进行确认，对导致投资者超过200人的转让申报将不予确认。
浦发银行公告称，中国证监会已核准公司发行不超过3亿股优先股，首次发行1.5亿股，自证监会核准之日起6个月内完成发行，其余在24个月内完成。兴业银行也称，已收到证监会批复，核准公司非公开发行不超过2.6亿股优先股，采用分次发行，首次发行1.3亿股，需要核准之日起6个月内完成发行。
优先股一般每股100元。浦发银行和兴业银行此前公布的优先股计划分别为募资不超过300亿元和260亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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