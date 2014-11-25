农行优先股周五挂牌转让 浦发和兴业银行优先股获核准

路透上海11月25日 - 中国新开展的优先股试点正在积极推进，首个在国内完成优先股发行的中国农业银行(601288.SS)周二公告称，公司400亿元人民币优先股周五将挂牌转让；而浦发银行(600000.SS)和兴业银行(601166.SS)表示，其非公开发行优先股计划已获证监会核准。

农业银行(1288.HK)称，其向26家机构发行的400亿元优先股，周五将在上证所综合业务平台挂牌转让，证券代码为360001。

优先股转让实行投资者适当性管理制度，符合条件的合格投资者可以参与优先股转让，且转让后投资者不超过200人，上证所将按时间先后顺序对优先股转让申报进行确认，对导致投资者超过200人的转让申报将不予确认。

浦发银行公告称，中国证监会已核准公司发行不超过3亿股优先股，首次发行1.5亿股，自证监会核准之日起6个月内完成发行，其余在24个月内完成。兴业银行也称，已收到证监会批复，核准公司非公开发行不超过2.6亿股优先股，采用分次发行，首次发行1.3亿股，需要核准之日起6个月内完成发行。

优先股一般每股100元。浦发银行和兴业银行此前公布的优先股计划分别为募资不超过300亿元和260亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。