优先股申请约两周后可上报 严格限制可转股优先股发行

* 优先股管理办法公布，约两周后可上报申请

* 三类上市公司可公开发行优先股

* 上市公司将严格限制发行可换股的优先股，银行股有例外

路透北京3月21日 -中国证监会周五发布优先股试点管理办法。该办法指出，上证50指数成份股等三类上市公司可公开先行优先股，但上市公司将严格限制发行可换股的优先股，仅商业银行可非公开发行在特定条件下强制转股的优先股。

证监会相关人士还表示，证监会随后将出台优先股的配套文件，预计两周左右后可接受优先股的正式申请材料。

中国证监会新闻发言人张晓军在例会上指出，上市公司发行优先股可以申请一次核准，分次发行。而非公开发行优先股仅向合格投资者发行，每次发行对象不超过200人。

除上证50指数.SSE50成份股外，另两类可发行优先股的上市公司包括：1.以公开发行优先股作为支付手段收购或吸收合并其他上市公司的，2.以减少注册资本为目的回购普通股的，可以公开发行优先股作为支付手段，或是回购方案实施后，可公开发行不超过回购减资总额的优先股。

为防止出现利益输送，管理办法限制非公开发行优先股的票面股息率水平，要求其不高于最近两个会计年度的加权平均净资产收益率；发行人的董事、高级管理人员及其配偶排除在非公开发行的合格投资者范围之外。

相对去年底公布的征求意见稿，新版管理办法删除了关于可转换优先股的有关条款，新增规定“上市公司不得发行可转换为普通股的优先股”，同时，考虑到商业银行资本监管的特殊要求，商业银行可根据商业银行资本监管规定，非公开发行触发事件发生时强制转换为普通股的优先股。

下一步，证监会将与银监会联合发文，对优先股强制转换为普通股涉及的有关事项，提出具体监管要求。

为满足周期类公司利用优先股融资需求，新版管理办法将公司发行优先股条件由连续三年盈利修改为最近三个会计年度实现的年均分配利润应不少于优先股一年的股息，同时要求公开发行优先股的上市公司，需满足最近三年连续盈利的条件。

对于合格投资者的界定，新版管理办法仍坚持个人合格投资者资产总额不低于500万元的标准，同时亦指出，公开发行的优先股，目前A股市场任何投资者都可以进行投资，非公开发行的优先股，因其条款设计较公开发行的更为灵活，也更为复杂，需要适用合格投资者制度，个人可通过投资基金、信托产品、银行理财等间接投资优先股。

对于境外上市公司在境内发行优先股，根据新管理办法，其将执行非上市公众公司的有关规定。从审慎试点考虑，规模较大的注册在境内的境外上市公司，可以先实现普通股的境内首次公开发行，再发行优先股，暂不允许其选择交易所转让的方式。

三位消息人士此前向路透表示，中国证监会近日将正式推出优先股试点；银行有望成为首批优先股发行试点，四大国有银行的优先股竞标工作已开始。

中国国务院去年11月底发布有关开展优先股试点的指导意见，对优先股的发行条件、股东权利义务、转让交易等方面作了界定。而中国证监会市场监管部副主任王娴近日在参加全国两会期间表示，目前优先股试点管理办法及有关配套文件制定工作已基本完成，将于近期择机发布实施。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 林琦；审校 黄凯/林高丽)

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