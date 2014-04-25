中国证监会称优先股规则已基本出台

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京4月25日 -继中国民营能源公司--广汇能源(600256.SS)周五率先公布其优先股的发行预案后，证监会新闻发言人张晓军表示，证监会目前已基本完成优先股相关规则的出台工作，商业银行发行优先股需待银行监管部门的批准。
张晓军在证监会例行新闻发布会上表示，除作为上市公司并购重组的融资工具发行优先股的细则外，有关优先股发行方面的基本规则证监会已经出台完毕。商业银行发行优先股目前也进入规则制定层面。
“我认为应该说从我会这个层面，关于优先股相关的规则，应该说已经基本完成。”张晓军称。
他并表示，商业银行发行优先股从程序上讲要履行相应的程序，按照证监会和银监会联合发布的指导意见，商业银行履行完相应的程序后，还要取得银行监管部门的批准，然后才会向证监会提交申请。
中国银监会和证监会周五联合发布商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见，明确商业银行发行优先股的准入条件、申请程序等。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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