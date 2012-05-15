15日盘前分析：经济预期占主导

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
在央行意外降准和经济下行风险加大面前，昨日A股市场呈现高开低走的态势，最终沪综指以绿盘报收，跌穿60日线支撑。
从技术层面看，如果短期不能收复60日均线，大盘继续向下寻支撑的可能性就比较大了。预计指数仍将以震荡盘跌走势为主。
笔者认为，市场再次陷入经济忧虑与政策放松博弈的预期之中。尽管央行宣布下调存款准备金率，但是短期内市场对於实体经济的悲观预期仍占主导作用，政策调控的意图远大於其对实体经济传导的影响。
从外围市场看，周一美国股市大幅收跌，道指创1月31日以来最低收盘点数。希腊可能退出欧元区，西班牙与意大利国债收益率急剧攀升，均令投资者为欧元区感到担忧。
总的来说，在众多的利好、利空消息交错下，A股市场未来呈现震荡的可能性较大，就目前的市场环境而言，不足以支撑股指向上大幅拓展空间，经济下滑忧虑、外部环境恶劣以及热点不继，反映出市场对於股市後期发展还有所担心，导致做多资金不能放开手脚。
消息面，以挪威中央银行、阿布达比投资局、加拿大年金计划等为代表的QFII近期表示，现有投资额度不能满足需求，正在向外汇局申请增加额度。据中国证券报记者了解，有关部门正在加快QFII资格和投资额度审批。此外，消息人士透露，QFII10亿美元投资额度上限有望提高。
另外 ，权威人士向记者透露，多个部门和地方政府参加的全国流通工作大会将於5月底、6月初举行。会议有望出台深化流通体制改革、加快流通产业发展的有关文件，核心内容是增加税收支持、降低流通环节税费、增加公共财政对流通领域中如摊位、仓储建设等的资金支持。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。