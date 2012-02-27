27日盘前分析：短线调整压力加大

经历了连续三周的平台整理後，上周A股市场放量突破。沪综指实现了罕见的六周连涨，深成指则一举收复万点整数位。盘中热点轮番启动，大蓝筹有启动迹象，地产股全面大幅上涨，银行股也开始启动。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经历了连续三周的平台整理後，上周A股市场放量突破。沪综指实现了罕见的六周连涨，深成指则一举收复万点整数位。盘中热点轮番启动，大蓝筹有启动迹象，地产股全面大幅上涨，银行股也开始启动。

从外围市场来看，上周五美股大体收高，标普500指数收於2008年6月以来新高。道指盘中一度突破13000点关口。欧洲股市周五小幅收高，受助于对快速发展的海外市场有敞口企业的表现，这些海外市场相对更不容易受到欧元区经济和债务危机的冲击。

从技术层面来看，目前A股已经运行至2011年11月18日形成的跳空缺口处，根据有缺口必补的规律，本周A股将回补该缺口并向2500点进军。不过，短线连续上涨後，高企的技术超买指标股有可能进一步钝化，因此修复技术指标的要求就越强烈，短线A股或将面临着较大的调整压力。

笔者认为，投资者情绪大幅转暖有助於後市股指继续上行，但是，随着获利盘的积累股指震荡的概率将越来越大。本周不排除出现继续冲高後震荡、回落的可能。不过，就大趋势而言，往上的格局未变，两市股指还有上涨空间。

消息面，推动公司债发展有望成为2012年两会资本市场焦点话题，目前多项政策正在酝酿和商讨中。记者获悉，日前证监会派出高级别团队与财政部及国税总局专门就财税政策如何促进债券市场发展进行商讨，建议为了促进公司债市场发展，参照个人投资者投资国债的政策，减免公司债的利息税。

根据目前规定，个人投资公司债券利息所得税率为20%。分析人士指出，公司债券利息所得税税率较高，减少了个人投资公司债券实际收益，是个人投资者较少购买高资信公司债券的主要原因之一。

另外，24日存款准备金退款，货币市场资金利率应声回落。其中，7天回购利率跌逾100基点至4.5%一线。分析人士表示，临近月末，资金面改善或暂时受限，3月迎来季节性好转，届时7天回购利率有望向3%-3.5%回归，但向下突破3%的难度较大。（完）

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