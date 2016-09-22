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中国财经 | 2016年 9月 22日 星期四 09:07 BJT

李克强称中国将进一步开放以促进经济发展

路透9月21日 - 中国国务院总理李克强周三表示，中国将进一步开放经济，以促进经济发展，因为经验表明闭关政策只会导致停滞不前。

李克强在联合国大会上发表讲话时称，中国将通过扩大开放来促进发展。

他并指出，中国过去几十年的经验证明，闭关政策只会导致经济停滞和倒退…中国将进一步对世界敞开大门。

李克强说，全球经济面临总需求不足、结构性矛盾突出等问题，要维持可持续发展，就不能长期停滞。

李克强表示，需全面部署各种有效的政策工具，将需求管理与供给侧改革相结合，短期政策和长期政策相结合。

他补充称，主要经济体需做出负责任的决策，在考虑自身经济增长的同时，协调宏观经济政策。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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