李克强称中国将进一步开放以促进经济发展

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透9月21日 - 中国国务院总理李克强周三表示，中国将进一步开放经济，以促进经济发展，因为经验表明闭关政策只会导致停滞不前。
李克强在联合国大会上发表讲话时称，中国将通过扩大开放来促进发展。
他并指出，中国过去几十年的经验证明，闭关政策只会导致经济停滞和倒退…中国将进一步对世界敞开大门。
李克强说，全球经济面临总需求不足、结构性矛盾突出等问题，要维持可持续发展，就不能长期停滞。
李克强表示，需全面部署各种有效的政策工具，将需求管理与供给侧改革相结合，短期政策和长期政策相结合。
他补充称，主要经济体需做出负责任的决策，在考虑自身经济增长的同时，协调宏观经济政策。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。