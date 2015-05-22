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路透中文体育短讯 | 2015年 5月 22日 星期五 14:44 BJT

英超阿森纳与桑德兰互交白卷

周三英超第33轮补赛，阿森纳主场迎战桑德兰，尽管阿森纳场面占优但未能取得进球，最后双方0-0战平，桑德兰保级成功。阿森纳主帅温格对比赛结果表示失望，阿森纳错过了提前锁定前三名确保直接晋级下赛季欧冠小组赛的机会，不过凭借领先第四位曼联3分和净胜球方面的绝对优势，阿森纳基本锁定了英超本赛季第三的席位。路透

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