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路透中文体育短讯 | 2015年 5月 26日 星期二 11:57 BJT

赫尔城降级 切尔西顺利收官

周日英超联赛上演第38轮收官赛。纽卡斯尔主场2-0击败西汉姆，排名第17保级成功。而赫尔城主场0-0战平曼联，排名第18不幸降级。另一方面，已提前锁定冠军的切尔西在斯坦福桥球场以3-1胜桑德兰，获得收官之战的胜利。在其他赛场，利物浦1-6负于斯托克城， 女王公园巡游者1-5输给莱切斯特城，阿森纳4-1胜西布罗姆维奇。路透

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