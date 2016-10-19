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中国财经 | 2016年 10月 19日 星期三 08:06 BJT

推进东北经济企稳向好 出台深化东北国企改革方案--李克强

路透北京10月18日 - 中国国务院总理李克强周二表示，推进实施东北经济企稳向好举措，要推动国企深化改革，加快转型升级，出台深化东北国企改革方案，支持央企开展混合所有制改革试点；发展民营经济，增强企业信心，选择优质项目，实施政府和社会资本合作模式。

央广网援引他在国务院振兴东北地区等老工业区会议上的讲话强调，要深化放管服改革，开展优化投资营商环境行动，推进建立投资项目管理和市场准入负面清单制度，保护各种所有制经济产权。

“各部门要对接东北需求，加大支持，建立东南沿海和东北对口合作机制，强化东北各省区主体责任，...开创发展新局面。”李克强说。

他强调，要切实抓好稳增长保民生，激发社会投资活力，培育新消费增长点，政策和财政资金向促进就业和保障养老金支付倾斜。

李克强并指出，要推动大众创业万众创新和互联网+，积极培育新动能，实施中国制造2025，重塑东北装备竞争力，发挥优势发展现代工业，打造面向东北亚的开放平台，推进重大装备国际产能合作。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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