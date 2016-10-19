推进东北经济企稳向好 出台深化东北国企改革方案--李克强

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月18日 - 中国国务院总理李克强周二表示，推进实施东北经济企稳向好举措，要推动国企深化改革，加快转型升级，出台深化东北国企改革方案，支持央企开展混合所有制改革试点；发展民营经济，增强企业信心，选择优质项目，实施政府和社会资本合作模式。
央广网援引他在国务院振兴东北地区等老工业区会议上的讲话强调，要深化放管服改革，开展优化投资营商环境行动，推进建立投资项目管理和市场准入负面清单制度，保护各种所有制经济产权。
“各部门要对接东北需求，加大支持，建立东南沿海和东北对口合作机制，强化东北各省区主体责任，...开创发展新局面。”李克强说。
他强调，要切实抓好稳增长保民生，激发社会投资活力，培育新消费增长点，政策和财政资金向促进就业和保障养老金支付倾斜。
李克强并指出，要推动大众创业万众创新和互联网+，积极培育新动能，实施中国制造2025，重塑东北装备竞争力，发挥优势发展现代工业，打造面向东北亚的开放平台，推进重大装备国际产能合作。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。