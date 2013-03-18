李克强称决心解决环境污染和食品安全问题

路透北京3月17日 - 雾霾等环境污染和食品安全问题已成为中国民众最为关注的问题。中国国务院总理李克强周日称，中国不能以牺牲环境来换取人民并不满意的增长，要下更多的决心和更大的作为去治理环境污染和解决食品安全问题。

李克强在两会（全国人大和政协会议）结束后的新闻发布会上称，打造中国经济的升级版，就包括在发展中要让人民呼吸洁净的空气，饮用安全的水，食用放心食品。但他亦担心粗放的发展方式能不能加快得到转变。

“一段时期以来，北京、实际上中国东部比较大范围出现雾霾天气，我和大家一样，心情都很沉重。对这一长期积累形成的问题，我们要下更大的决心，以更大的作为去进行治理。”他称。

他称，食品安全直接关系到人们的生活质量和身体健康，政府应该对假冒伪劣和黑心食品坚决进行查处，并且让不法分子付出昂贵的代价。

李克强称，绿水青山贫穷落后不行，但殷实富裕环境恶化也不行。中国需要进一步创新发展理念，推动科学发展。一是不能再欠新账，包括提高环保的门槛；二是加快还旧账，包括淘汰落后产能等。政府应当铁腕执法、铁面问责。

他还强调，不论是污染的状况、食品问题，还是治理和处置的效果，都要公开、透明，让公众、媒体能够充分、有效地加以监督，这也是形成一种倒逼机制，来硬化企业和政府的责任，也可以增强人们自身的防护意识。

中国近年来频繁出现的食品安全问题和去年出现持续大规模雾霾污染事件引发广泛关注。

而中国环境保护部部长周生贤此前表示，经初步核查核算，2012年四项污染物排放总量比上年减少2%以上，完成年度减排任务。(完)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。