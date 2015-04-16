中国国务院总理李克强称不希望人民币继续贬值

中国国务院总理李克强表示，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。英国金融时报周三晚间刊登3月末对李克强的专访称，近一段时间以来人民币有小幅贬值，但这不是中国自身造成的，可以说是美元走强造成的。路透