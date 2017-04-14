全球主权财富基金资产规模停滞于6.59万亿美元--Preqin报告

路透伦敦4月13日 - 研究提供机构Preqin的一份报告显示，主权财富基金(SWF)资产规模在截至2017年3月止的一年几乎停滞在6.59万亿(兆)美元，因市场疲弱、油价较低和政府政策转变等因素的共同影响。

过去两年总资产管理规模(AUM)已呈平稳状态，2015年仅增长3%，2016年仅增1%。去年此时主权财富基金总资产约为6.51万亿美元。

这和前几年形成反差，Preqin在周四收到的报告中指出，主权财富基金资产在2011年12月-2012年12月间增长17%，之后一年进一步增长16%。

“宏观经济阻力、低油价和各国政府改变国内及经济政策，均是资产增长减弱的肇因。”2017年Preqin主权财富基金评估报告编辑Selina Sy称。

一些石油支撑的基金抑制支出，因它们的政府运用这些基金来弥平预算缺口。目前油价在每桶56美元左右，远低于2015年6月时所及的115美元。

根据研究公司eVestment的数据，主权财富基金2016年从全球股市和债市撤资378亿美元，为支出缩减的又一迹象。

Preqin称，在截至2017年3月的12个月，碳氢化合物支持的主权财富基金规模增长600亿美元，表明抛售最糟糕时期可能结束。

事实上，只有29%的主权财富基金在过去12个月出现资产减少的情况，之前一年该比例则为36%。

在截至2017年3月的一年，51%的主权财富基金的资产增长，占微弱的多数，其中有非碳氢化合物商品支持的此类基金的资产增加100亿美元，非商品支持的此类基金的资产增长情况亦如此。

投资者群体仍由少量重量级投资者占主导，10家最大基金合共持有5.2万亿美元，占到总体水平的79%，当中包括挪威9,150亿美元的基金(全球最大)，以及管理着8,000亿美元资金的中国投资有限责任公司。(完)