新闻稿：中国2016年12月CPI温和上涨 PPI涨幅扩大--国家统计局

路透北京1月10日 - 以下是中国国家统计局周二发布的城市司高级统计师绳国庆解读2016年12月份CPI、PPI数据的新闻稿全文：

12月份CPI温和上涨，PPI涨幅扩大

国家统计局今天发布的2016年12月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比上涨0.2%，同比上涨2.1%；PPI环比上涨1.6%，同比上涨5.5%。对此，国家统计局城市司高级统计师绳国庆进行了解读。

一、居民消费价格环比微涨，同比涨幅略有回落

12月份，CPI环比上涨0.2%，同比上涨2.1%。2016年全年CPI同比上涨2.0%，涨幅比2015年扩大了0.6个百分点。

从环比看，12月份CPI上涨0.2%。其中，食品价格环比上涨0.4%，影响CPI环比上涨约0.08个百分点。12月份受全国平均气温偏高影响，鲜菜和鲜果价格涨幅均弱于历史同期平均涨幅，环比分别上涨0.1%和2.9%，合计影响CPI上涨约0.05个百分点。粮食、水产品和猪肉价格环比分别上涨0.3%、0.3%和0.2%，合计影响CPI上涨约0.03个百分点。非食品价格环比上涨0.2%，影响CPI环比上涨约0.15个百分点。其中，汽油、柴油、液化石油气等能源价格分别上涨3.1%、3.6%和2.1%，合计影响CPI上涨约0.06个百分点。

从同比看，CPI涨幅比上月回落0.2个百分点，主要是由于对比基数相对较高的影响。食品价格同比上涨2.4%，涨幅比上月回落1.6个百分点；非食品价格同比上涨2.0%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，鲜菜价格涨幅由上月的15.8%回落至2.6%，对CPI的影响减少了0.30个百分点，是同比涨幅回落的主要原因。

二、工业生产者出厂价格环比、同比涨幅均扩大

12月份，PPI环比上涨1.6%，同比上涨5.5%。2016年全年PPI同比下降1.4%，降幅比2015年收窄了3.8个百分点。

从环比看，12月份PPI上涨1.6%，涨幅继续扩大。其中，生产资料价格上涨2.0%，涨幅与上月持平；生活资料价格上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。从主要行业看，黑色金属冶炼和压延加工、石油加工、化学原料和化学制品制造业价格环比分别上涨8.0%、4.3%和2.5%，涨幅比上月分别扩大1.9、0.8和0.6个百分点，合计影响PPI环比上涨约1.0个百分点；煤炭开采和洗选、有色金属冶炼和压延加工、非金属矿物制品业价格环比分别上涨3.4%、2.4%和0.7%，涨幅比上月分别缩小6.9、2.6和0.9个百分点。PPI环比涨幅扩大的原因：一是受汇率波动等多因素影响，进口大宗商品价格上涨，推升了部分工业品出厂价格；二是工业生产和市场需求稳定增长，去产能、去库存政策的效果显现，供需关系逐步改善。

从同比看，12月份PPI上涨5.5%，涨幅比上月扩大2.2个百分点。分行业看，黑色金属冶炼和压延加工、煤炭开采和洗选、石油和天然气开采、有色金属冶炼和压延加工、石油加工业价格同比分别上涨35.0%、34.0%、19.7%、17.1%和16.6%，涨幅比上月分别扩大12.8、5.4、13.5、4.5和7.6个百分点，合计影响PPI同比上涨约4.2个百分点，占总涨幅的76%左右。（完）

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